محمد صلاح واتحاد جدة.. تطورات جديدة في انتقال الفرعون لـ الدوري السعودي

لم يفقد اتحاد جدة الأمل في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد المفاوضات القوية خلال الفترة الماضية.

ويتمسك اتحاد جدة بالتعاقد مع صلاح، على الرغم من رفض إدارة الريدز التفريط في خدمات اللاعب، والذي يعد أحد أفضل لاعبي البريميرليج والعالم.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن وفدًا سعوديًا وصل إلى لندن من أجل التفاوض مجددًا مع إدارة ليفربول حول إمكانية التعاقد مع "مو".

وأضحت أن إدارة الاتحاد تحاول محاولة أخيرة من أجل إتمام التعاقد مع محمد صلاح، بعد الرفض القاطع من جانب إدارة الريدز.

وأشارت إلى أن الاتحاد ينوي رفع العرض المقدم لليفربول لـ 200 مليون جنيه إسترليني خلال الـ 48 ساعة المقبلة، بعدما علمت إدارة النمور أن صلاح أبدى موافقة على الانتقال للفريق السعودي.

بينما أكدت "ديلي ميل"، إدارة ليفربول منقسمة حول صفقة محمد صلاح، فهناك من يرى أن لابد على أنمار الحائلي، رئيس الاتحاد، السعي بقوة وراء الصفقة لحسمها، بينما يرى آخرون أن النادي لابد أن يغير من خططه وأهدافه حال لم يحدث جديد حتى الغد الثلاثاء.

جدير بالذكر أن تعاقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في صيف 2025، بعدما قام بتجديد تعاقده خلال الموسم الماضي.