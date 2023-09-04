حمزة علاء يكشف فوائد معسكر الأهلي في النمسا

كشف حمزة علاء، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن فوائد معسكر الأهلي المقام حاليًا في النمسا، مؤكدًا على أن علاقته بجميع زملائه في الفريق رائعة، والذين دعموه بقوة خلال الفترة الماضية، موجهًا الشكر للجماهير التي ساندته بقوة مؤخرًا.

تصريحات حمزة علاء

تحدث حارسمرمى القلعة الحمراء، حيث قال: "المنافسة في حراسة مرمى الأهلي، صعبة للغاية في ظل وجود حراس كبار مثل محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ولكن المنافسة دائمًا لمصلحة الفريق، والجميع يريد إثبات جدارته، من أجل المشاركة والحصول على فرصة اللعب".

وتابع: "شاركت مع المنتخب الأوليمبي رغم عدم ظهوري مع الأهلي، وظهوري بمستوى جيد كان توفيقا كبيرا من عند الله، ودعاء والدتي لي بصفة مستمرة، وردود الأفعال الإيجابية أسعدتني كثيرًا، خصوصًا أن النتائج بالنسبة لنا لم تكن متوقعة بالوصول للنهائي، والجميع كان فخور باللاعبين وصعودنا للأولمبياد".

وأكمل: "لقد حصلت على دعم كبير من جميع اللاعبين في الأهلي والمنتخب الأوليمبي، حتى بعد الهدف الذي سجله منتخب المغرب من خطأ وارد في كرة القدم، ودائمًا أجتهد وأسعى لتقديم مستوى طيب، وأتمنى المشاركة في الأولمبياد، أما قرار الاستعانة بـ3 لاعبين فوق السن يرجع إلى الجهاز الفني وعلينا كلاعبين أن ندعمه لأنه سيكون لمصلحة المنتخب".

وأردف: "كنت ألعب كرة يد في نادي هليوبوليس وفي نفس الوقت حارس مرمى كرة القدم حتى عام 2015، ولكن بعد ذلك اخترت تكملة مسيرتي كحارس مرمى في كرة القدم،خصوصًا أن عائلتي كلها تعشق الكرة لذلك القرار كان من الأسرة بالكامل، وأتمنى المشاركة مع الأهلي وإسعاد الجماهير في الفترة المقبلة".

بينما تطرق للحديث عن علاقته بلاعبي فريقه، فقال: "علاقتي رائعة بكل زملائي في الأهلي وكلها احترام ومحبة، وأشكرهم على دعمهم لي طوال الفترة الماضية، وأتمنى ظهوري بمستوى طيب مع الفريق، وسبق وشاركت في بطولة كأس الرابطة خلال وجود بيتسو موسيماني وظهرت بمستوى جيد، وأتمنى أن تتكرر الفرصة مستقبلا".