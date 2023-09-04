المعيوف حلقة جديدة في مسلسل انتقالات الهلال والاتحاد

استكمل الحارس السعودي عبدالله المعيوف، سلسلة حلقات الانتقالات بين فريقي الهلال والاتحاد، بعد انضمامه إلى العميد في الانتقالات الصيفية القائمة.

المعيوف واحد من أبرز حراس المرمى على الساحة السعودية والعربية بصفة عامة، وزاد عن مرمى أزرق الرياض طيلة السنوات الماضية بباسلة، لكنه قرر الخروج في الميركاتو الحالي لخوض تجربة جديدة مع قطب سعودي آخر، ليدخل بذلك قائمة الانتقالات الشهيرة بين الهلال والاتحاد.

في شتاء عام 2022 كان سعود عبدالحميد أحدث الوجوه التي طرقت باب الناديين وترك صدى كبير في الوسط الرياضي السعودي بانتقاله من الاتحاد إلى الهلال، لكنها لم تكن الصفقة الأولى بينهما، لذا ستستعرض في السطور التالية مسلسل الانتقالات بين الناديين.

كان المغربي أحمد البهجة أول من فتح باب الانتقالات بين الناديين، إذ بدأ مشواره الكروي في السعودية مع الهلال في موسم 1995، ثم انتقل في العام التالي إلى الاتحاد وكان بمثابة معشوق جماهير العميد بسبب القدرات الفنية الهائلة التي كان يمتلكها حينذاك، استطاع من خلالها قيادة فريقه للحصول على الدوري السعودي في مرتين والحصول على جائزتي أفضل لاعب والهداف في السعودية في عامين مختلفين.

سيرجيو ريكاردو الملقب بالمجنون هو ثاني الصفقات حيث ارتدى قميص الهلال لمدة موسم واحد في 1999 وسجل ستة أهداف، ثم انضم إلى الاتحاد الذي كان شاهدًا على تألقه لأربعة مواسم، إذ سجل 65 هدفًا بمختلف البطولات.

خميس العويران الجندي المجهول وأحد أساطير الكرة السعودية في أواخر القرن الماضية وبداية الألفية الجديدة، ارتدى قميص الهلال لمدة 14 عاما في الفترة من 1987 إلى 2000 واستطاع قيادة الزعيم للعديد من البطولات أبرزها الدوري السعودي أربع مرات ودوري أبطال أسيا مرتين.

في مطلع الألفية الجديدة أثار العويران ضجة كبيرة بانتقاله إلى الاتحاد ليبدأ مع العميد حقبة ذهبية مليئة بالإنجازات والبطولات وكانت أبرز ألقابه التتويج بالدوري السعودي ثلاث مرات ودوري أبطال أسيا مرتين.

أحمد الدوخي واحدة من الصفقات التي أثارت جدلا واسعا في الكرة السعودية عند انتقاله من الهلال إلى الاتحاد، وأحدثت تغييرات في أنظمة اتحاد الكرة السعودي آنذاك لحفظ الحقوق المالية للأندية، ذلك بعد الغموض المالي حول الصفقة لرفض اللاعب عرضًا مغريا من رئيس الهلال أمام الكاميرات مع عدم إعلان قيمة تعاقده مع العميد.

وارتدى الدوخي قميص الهلال لمدة عشر سنوات في الفترة من 1995 إلى 2005، ثم انتقل إلى الاتحاد لمدة ثلاثة مواسم.

أحمد الفريدي ارتدى قميص الهلال في عام 2007 لمدة 5 سنوات ولكن بداية تألقه كانت في موسم 2009 وساهم في تحقيق عدة بطولات أبرزها كأس ولي العهد في 2012 ثم انتقل إلى الاتحاد وحقق معه كأس الأبطال.

سعود كريري أحد المدافعين الذين تركوا بصمة ساطعة مع الاتحاد لمدة عشر سنوات واشتهر بتسديداته البعيدة القوية التي سجل منها عشرة أهداف في الفترة من 2003 إلى 2023 وحصل على العديد من البطولات أبرزها الدوري السعودي ودوري أبطال أسيا، قبل أن ينتقل إلى الهلال لموسمين ونصف ويرحل بفسخ التعاقد بقرار من الجهاز الفني وله مع الزعيم 47 مباراة وثلاثة ألقاب.

عبدالإله المالكي يعد أحدث صفقات الهلال مع زميله سعود عبدالحميد حيث انضم الثنائي في ميركاتو شتوي واحد، ليوجه الزعيم ضربة قوية للعميد.

هناك أسماء أخرى انتقلت من وإلى الهلال والاتحاد لكنها لم تكن بنفس الزخم والتأثير ومن أبرزها جيلمان ريفاس ومختار فلاته وعبد الرحمن اليوسف ومسفر القحطاني وشافي الدوسري وعيسى المحياني.