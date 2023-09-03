الأرصاد الجوية تُحذر.. أمطار ورياح ورطوبة عالية وموجة حر

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غد الإثنين وحتى السبت 9 سبتمبر 2023، إذ إنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن يكون طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون هناك فرص ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة، وتكون على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 20%، كما أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بالحرارة على مدار اليوم.

وهناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، كما أنه سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الأربعاء المقبل، ويستمر نشاط الرياح حتى يومي الخميس والجمعة نهاية الأسبوع الجاري.

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد عودة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أنه ابتداء من يوم الأربعاء سيبدأ يؤثر فى البلاد امتدادًا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة سترتفع تدريجيا بداية من يوم الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، ويبدأ الشعور بالأجواء شديدة الحرارة مرة أخرى.

وأكدت أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ولكنها تؤدي إلى انخفاض طفيف جدا في الرؤية الأفقية، وسرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إلى وجود ارتفاعات في قيم الحرارة لأننا مازلنا في فصل الصيف الذي ينتهي رسميا في 22 سبتمبر، وحتى هذا التاريخ سنظل مستمرين في التذبذب على مستوى قيم الحرارة ارتفاعا وانخفاضا، ولكن مجمل شهر سبتمبر سيشهد تحسنا في الأحوال الجوية واعتدال في الأحوال الجوية مقارنة بشهر أغسطس.