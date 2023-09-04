أسعار الذهب تواصل انخفاضها في منتصف التعاملات

واصلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة خلال منتصف التعاملات ، اليوم الاثنين 4 سبتمبر، الانخفاض بنحو 5 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2210 جنيهات لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الاثنين، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2210 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2525 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2315 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1894 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1473 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1257 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 947 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17680 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1940 دولارًا للأوقية.

بريق الذهب يخفت مع ترقب بيانات وظائف أميركية لرسم مسار الفائدة

تتجه أسعار الذهب على ما يبدو اليوم الجمعة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بتراجع فرص رفع أسعار الفائدة الأميركية هذا العام بعد أسبوع مليء بالبيانات يصدر في ختامه تقرير وظائف مهم.

وبحلول الساعة 03:36 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1938.92 دولار للأونصة، لكنه يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي يزيد على 1% بعدما لامست الأسعار أعلى مستوياتها في شهر يوم الأربعاء. وحومت العقود الأميركية الآجلة للذهب حول 1965.60 دولار.

ومن المقرر أن يصدر اليوم تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، والذي يأتي بعدما أظهرت بيانات خلال الأسبوع أن الوظائف الشاغرة بلغت أدنى مستوى منذ عامين ونصف في يولي وأن الاقتصاد نما بوتيرة أقل قليلا من المتوقع في الربع الثاني .

وتتجه عوائد السندات الأميركية لإنهاء الأسبوع على انخفاض نحو 3% بينما يتجه الدولار لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت ستة أسابيع، إذ عزز تباطؤ التضخم الشهري التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.

ويميل الذهب باعتباره أصلا لا يدر عائدا إلى فقدان جاذبيته بين المستثمرين عندما ترتفع الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.4284 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 965.98 دولار. ورغم ذلك، يتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية، وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1222.90 دولار.