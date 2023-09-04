أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

حرصًا من “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب، في بداية تعاملات اليوم الإثنين، في محلات الصاغة، وذلك في ضوء ما تشهده السوق المحلية من تغيرات اقتصادية نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية والتي تؤثر على أسعاره.

أسعار الذهب في الأسواق:

خلال الفترة الأخيرة شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب في أسعاره نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على الأسعار في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم:

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2531 جنيهًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2215 جنيهًا

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1898 جنيهًا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1476 جنيهًا

وبلغ سعر الجنيه الذهب 17720 جنيهًا

وقد بلغ سعر الذهب على المستوى العالمي بقيمة 27 دولارًا



