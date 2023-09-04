الذهب يواصل الانخفاض والجرام يسجل 2215 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في مصر، تراجعًا في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 4 سبتمبر، بقيمة 5 جنيهات في سعر الجرام، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية 2215 جنيها للجرام مقابل 2220 جنيها للجرام في التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2532 جنيها.

عيار 21 يسجل 2215 جنيها.

عيار 18 يسجل 1899 جنيها.

الجنيه الذهب 17720 جنيها.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

واجه الذهب مقاومة فنية حول مناطق المستوى 1950 دولار للأونصة، ليتوقف ارتفاع الذهب ويعود إلى التذبذب فوق المستوى 1940 دولار للأونصة في انتظار بيانات تقرير الوظائف اليوم والذي يعد حافز قوي لتحريك الذهب في أي من الاتجاهيين على حسب البيانات.

على الرغم من التعافي الأخير في أسعار الذهب إلا أن الهبوط لا يزال هو المسيطر بشكل عام، ويحتاج الذهب إلى زخم صعود يدفعه إلى الاستقرار فوق منطقة 1975 – 1980 دولار للأونصة حتى يثبت أقدامه ويستمر في الصعود.

أما في حالة الهبوط فقد نشهد تراجعات قوية كون الاتجاه الهابط هو المسيطر حالياً، وستكون أمام الذهب محطات في الهبوط عند منطقة المستوى 1930 دولار للأونصة ومن بعده منطقة المستوى 1910 دولار للأونصة، ثم المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة.

وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً فتستمر في التداول فوق 2200 جنيه للجرام عيار 21 في محاولات مستمر لكسر هذا المستوى، والذي قد يفتح الباب لمزيد من الهبوط واستهداف منطقة 2150 – 2155 جنيه للجرام، ومن بعدها 2130 جنيه للجرام.

فيما صدمت شعبة الذهب المواطنين في الفترة الأخيرة من الراغبين في الاستثمار في الذهب كملاذ آمن لحفظ الأموال، من خلال تصريحات هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن التحرك المتوقع في سعر الذهب العالمي فوق الـ 2000 دولار للأوقية سيدفع أسواق الذهب المحلية إلى الارتفاع حتى مع توازن حجم المعروض مع حجم الطلب المحلي.

وأشار ميلاد، أن أسواق الذهب قد شهدت استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب، بعدما استقر سعر الذهب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على تحرك بسيط بين 2160 و2175 جنيهًا لسعر جرام الذهب عيار 21.

وكشف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن عودة سعر الذهب إلى 2700 و2800 جنيه سيكون في حالتين، إذا توقف الإعفاء للذهب القادم من الخارج، لافتًا إلى أن وزير التموين يمكنه مد هذا القرار الخاص بالإعفاء الجمركي للذهب، وكذلك السعر يتأثر بسعر الذهب عالميًا.