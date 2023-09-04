مفاجأة.. والد راموس سبب عودته لـ إشبيلية الإسباني

كشف المدافع الإسباني سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، أسباب انتقاله لإشبيلية الإسباني، بعدمارحل عن الفريق الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد راموس في تصريحات للصحفيين الذين استقبلوه فور قدومه لإجراء الفحص الطبي أن انتقاله للفريق الأندلسي يعد بمثابة عهدًا قطعه لوالده وجده وبويرتا، اللاعب الذي توفى في 2007 من فريق إشبيلية.

وشدد على أنه سعيد بالعودة لإشبيلية، كما أنه لن يذهب لأي فريق قبل اللعب مرة أخري لهذا الفريق.

تصريحات راموس

علق راموس على عودته مرة أخري لإشبيلية، بعد وصوله لإجراء الكشف الطبي، حيث قال: "تواجدي هنا يعد عهدًا قطعته لوالدي وجدي وبويرتا".

وتابع: "لدي سعادة كبيرة بالعودة لإشبيلية، فلم يكن من المعقو الذهاب لأي مكان آخر قبل المرور من هنا".

ومن المقرر أن يلعب راموس لإشبيلية موسم واحد، مع تمديد التعاقد لموسم أخر في حال وافق الطرفين على ذلك وفق التقارير الخارجة من النادي الإسباني.

الجدير بالذكر أن راموس كان يلعب ضمن صفوف الفريق الأندلسي في 2005، ليعود مرة أخري بعد فضل عدد من العرض الكبيرة والتي كانت على رأسها اتحاد جدة وبشكتاش وجالطة سراي التركي.