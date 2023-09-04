سيد معوض: مواجهة الهلال والاتحاد أظهرت الفارق بين الكرة المصرية والسعودية

أكد سيد معوض، لاعب الأهلي السابق، أن الكرة السعودية تشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، بعد المستويات الكبيرة التي تقدمها الأندية.

وأوضح معوض أن مباراة الهلال أمام نظيره الاتحاد، بعد الإثارة التي شهدها اللقاء، مما يجعل الكرة السعودية في منطقة أخري.

سيد معوض: الكرة المصرية تستحق أكثرمن ذلك

تحدث سيد معوض في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "الكرة المصرية تستمر في الانحدار في المستوي، وذلك بسبب مواعيد المباريات وضغط البطولات غير الطبيعي على الإطلاق، كما أننا سنعاني من نفس الأزمات".

وتابع: "الجميع يشاهد الدوري السعودي وموقعة الهلال والاتحاد، والتي كشفت حالة التطور الكبير بيننا وبينهم".

وأضاف: "الكرة المصرية نستحق أن تكون أفضل من ذلك، ويجب إيجاد حلول لإنقاذ الكرة في مصر واللاعبين، فهناك أندية بدأت فترة الإعداد منذ أيام فقط".

وأكمل: "عدد من اللاعبين تلقوا استدعاء لمنتخب مصر، فهل يعقل ذلك؟، فالأهلي والزمالك وبيراميدز خلال الفترة الحالية في فترة إعداد، لذلك كيف يتم استدعاء اللاعبين لخوض مواجهات دولية؟".