من دون أدوية.. طبيب يكشف حيلة سحرية تخلصك من الصداع

يؤكد الأطباء إن 80 % من حالات الصداع هي صداع التوتر، الذي ينتشر في الجزء الأسفل من الرأس والرقبة والعينين ومجموعة من عضلات الجسم، والسبب الرئيسي للإصابة به هي حالة خاصة في الدماغ، تحدث عندما يبدأ بإرسال إشارات تم تجاهلها سابقا من فروة الرأس، من الرقبة.

حيلة سحرية تخلصك من الصداع

ووفقًا لما ذكره موقع فيستي. رو، تساعد ممارسة التمارين الرياضية في التخلص من صداع التوتر، وأبرز هذه التمارين عندما يقف الشخص ويباعد قدميه مسافة تعادل عرض الكتفين وبعد ذلك يجب أن يتصور أنه جالس على كرسي والزاوية بين الفخذين والساقين تعادل 90 درجة، وذراعيه ممدودة أمامه.

حيلة سحرية تخلصك من الصداع

ويشير الأطباء، أن هناك صداع يرتبط بالرقبة، قد يتزامن مع صداع التوتر، وفي هذه الحالة يساعد تمرين تقلص (انكماش) الرقبة الذي يكون على الشكل التالي: (وضعية الرأس مستقيمة والشخص ينظر إلى الأمام، بعد ذلك يميله إلى الخلف قدر ما يمكن ويبقى في هذه الحالة 3-5 ثواني ومن ثم يعود إلى وضعية البداية)، ويجب تنفيذه 10-15 مرة.