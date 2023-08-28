كيف يؤثر الصداع النصفي على القلب؟.. أطباء يفجرون كارثة صحية

الصداع النصفي هو اضطراب عصبي يأتي على شكل نوبات، وفي بعض الأحيان يأتي أيضًا مصحوبًا بالغثيان والقيء والحساسية للضوء، بخلاف الصداع النصفي العنقودي، وهو نوع نادر يأتي بألم شديد بالقرب من عين واحدة ويجعل العيون حمراء ودامعة، كما أنه قد يستمر لأسابيع أو أشهر، حتى يختفي.

تأثير الصداع النصفي على القلب

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي، أثبتت دراسة علمية حديثة وجود علاقة بين الصداع الشديد النصفي والنوبة القلبية والسكتة الدماغية، حيث ارتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتات الدماغية، لوجود صلة بينهم بإمدادات الدم إلى الجسم.

تأثير الصداع النصفي على القلب

ووفقًا للدراسات الحديثة، فإن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي العنقودي هم أكثر عرضة للتعرض لنوبات قلبية أو عدم انتظام ضربات القلب بمقدار الضعف، كما تبين أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

في الوقت نفسه، تشير الدراسة إلى أن النساء المصابات بالصداع النصفي قد يواجهن خطرًا أعلى للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية النزفية مقارنة بالرجال المصابين بالصداع النصفي.