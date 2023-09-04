اتحاد الكرة يوافق على انضمام "التجمع هايتس" لدوري القسم الرابع

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه رقم 27 بتاريخ 7/8/2023 الموافقة على انضمام نادي التجمع هايتس، للمشاركة في نشاط الاتحاد المصري لكرة القدم القسم الرابع والمراحل السنية أو كلاهما، على أن يشارك كنشاط لحين العرض على الجمعية العمومية العادية.

وقال المستشار محمد الأسيوطي، رئيس مجلس إدارة نادي التجمع هايتس، إن انضمام النادي للمشاركة في نشاط الاتحاد المصري لكرة القدم يعد إنجازاً جديداً تحقق بعد جهد كبير في وقت قياسي.

وأكد "الأسيوطي"، أن لديه خطة طموحة لدعم صفوف النادي ودعم اللاعبين بكافة الإمكانيات والأدوات، من أجل تعزيز مكانة النادي والصعود به لأعلى الدرجات والتأهل للأقسام الأخرى، والوصول إلى صفوف المحترفين ومنافسة الكبار.

ووعد رئيس "التجمع هايتس" بتقدير المواهب التي تسعى إلى تحقيق الإنجازات ورفع راية النادي عالية، مؤكدا أن هذه هي سياسة المجلس الحالي.

واختتم الأسيوطي حديثه قائلا: "نسعى لأن نكون نادي استثنائي يبحث عن تحقيق البطولات في جميع الأنشطة المختلفة، وكذلك تقدير قيمة الأعضاء وتعمل دائما على أن تكون على قدر عال من الثقة والأمان لهم ولأبنائهم وذويهم الذين يمثلون طلائع ومستقبل هذا النادي".