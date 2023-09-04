طريقة عمل سمك فيليه مقلي مقرمش

يحتل السمك أهمية عظيمة بين الأطباق الرئيسية التى تفيد صحة الجسم لاحتوائه على فوائد عديدة، فضلا عن مذاقه الطيب.

ويأتي السمك الفيلية في مقدمة الأسماك البحرية التي تفضل تحضيره الأمهات في كثيرًا من الأوقات.

ومن أبرز فوائد السمك الفيليه انه يحافظ على صحة وجمال الشعر والبشرة والجلد ويمدهم بالفيتامينات والمعادن المهمة للجسم كما نعلم أن أحماض أوميجا٣ الدهنية تعتبر دهونًا صحية وغير مشبعة. يعالج سمك الفيليه بعض من الأمراض الجلدية مثل مرض الصدفية وهذا لما يحتويه من أحماض ومعادن وخاصة حمض أوميجا٣ الدهني.

المقادير

- للتتبيلة :

ملح : ملعقة صغيرة

الكزبرة : ملعقة صغيرة

الكمون : ملعقة صغيرة

ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

عصير الليمون : 1 حبة (كبير الحجم / حامض)

- للتغطية :

ملح : ملعقة صغيرة

الكزبرة : ملعقة صغيرة

الكمون : ملعقة صغيرة

ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

عصير الليمون : 1 حبة (كبير الحجم / حامض)

طحين : كوب

النشاء : ملعقة كبيرة ونصف

بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

بيكربونات الصوديوم : ملعقة صغيرة

الماء : ثلاث أرباع الكوب

- سمك الفيليه : 6 شرائح

- الزيت النباتي : 2 كوب (للقلي)

طريقة التحضير

في وعاء، ضعي سمك الفيليه وتبّليه بعصير الليمون الحامض، والملح، والكزبرة، والكمون، وبودرة الثوم، والفلفل الأسود، والبابريكا، ثم اتركي الوعاء جانباً لحوالي 20 دقيقة.

ضعي نصف كوب من الطحين في وعاء، وأضيفي الملح، والفلفل الأسود، والكزبرة، والكمون، وبودرة الثوم، والبابريكا، والبيكنج باودر، وبيكربونات الصوديوم، والنشاء، وعصير الليمون.

اخلطي المكونات حتى تتداخل، ثم أضيفي الماء بالتدريج مع الخلط جيداً حتى يثخن القوام.

غمسي سمك الفيليه بالطحين، ثم بالخليط السابق حتى يتغطى تماماً.

سخني الزيت في مقلاة على النار، ثم إقلي فيليه السمك حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمشاً.

صفّي السمك من الزيت وضعيه في طبق التقديم وقدميه ساخناً.