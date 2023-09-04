إحالة أوراق المتهم بالتخلص من جاره في منشأة ناصر إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، أوراق المتهم بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة في منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وحسب ما جاء في أوراق القضية، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم، قيامه في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد حدوث مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتل الأخير على يد عاطل على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت أوراق القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز سلاح، يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ومن جهة أخرى قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأثنين، بمعاقبة صاحب كافيه متهم بقتل زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة، بـ الإعدام شنقا، وذلك بعد أن تمت إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وتم أخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بالعثورعلى جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات متفرقة بجسدها داخل شقتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن زوجها قام بقتلها وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

الجدير بالذكر أنه يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة.

وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات