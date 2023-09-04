أونانا يوجه رسالة للشعب الكاميروني

قدم الحارس أندريه أونانا رسالة للشعب الكاميروني، بعدما عاد مرة أخري لمنتخب بلاده لتمثيله خلال مواجهة بوروندي المقبلة.

وعاد الحارس الدولي لقائمة منتخب بلاده، من أجل المشاركة في مواجهة بوروندي، ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2024 والتي ستقام في الكاميرون العام القادم.

وقام أونانا بكتابة بيانًا، حيث جاء فيه: "كرة القدم أصبحت كالحياة، يوجد العديد من اللحظات الحاسمة، والتي تتطلب خيارات مثلها، لذلك قررت العودة للكاميرون، وذلك بسبب حبي وتعلقي لا يزال قائمًا بوطني".

وتابع: "خضت العديد من التجارب التي اتسمت بالظلم والافتراء، لكن رغبتي في تمثيل منتخب بلدي لم تتزعزع منذ شبابي".

وأضاف: "يظل طموح تمثيل بلدي جزء لا يتجزأ من هويتي، لذلك أنا أستجيب لنداء بلدي بيقين، خاصة وأنا أعلم تمامًا دعم الجمهور الكاميروني، الذين يستحقون منتخبًا وطنيًا مصممًا على التألق".

وأكمل: " اخترت أن أظل مخلصًا لوطني الكاميرون، في مواجهة مثل هذا التلاعب والأكاذيب وإساءة استخدام السلطة، وأن أمثل بكل فخر منتخب بلدي، الذي يستحق ذلك".

وأكمل: "لقد حان الوقت للتواجد والعمل في وئام المصلحة المشتركة، أود أن أتوجه بالتحية للحكومة التي تعمل بلا كلل من أجل بناء منتخب كاميروني بشكل أفضل".

وأتم أونانا بيانه: "نراكم في الثاني عشر من الشهر الجاري في جاروا ..عاصمة الكاميرون.. من أجل التأهل لـ كأس الأمم الإفريقية المقبلة، سننتظر دعمكم".