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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيد معوض يوضح سبب أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

سيد معوض
سيد معوض

شدد سيد معوض، لاعب الأهلي السابق، عن القرار الذي اتخذه روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، وضع اتحاد الكرة في أزمة كبيرة.

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وأكد لاعب الأهلي السابق أن الزمالك يمتلك لاعبين مميزين قادرين على حصد الألقاب والبطولات شرط أن يكونوا في حالتهم الفنية.

سيد معوض: قرار إراحة محمد صلاح تسبب في أزمة لفيتوريا واتحاد الكرة

علق سيد معوض على الأزمة التي اُثيرت خلال الفترة الماضية بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب رباعي الفريق الأحمر، حيث قال: "قرار إراحة محمد صلاح أمام إثيوبيا، وضع فيتوريا، واتحاد الكرة في أزمة، خاصة بعد قرار استدعاء لاعبي الأهلي".

بينما تطرق للحديث عن الزمالك، فقال: "الفارس الأبيض يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، ويستطيعون حصد بطولات من خلال النتائج الجيدة بشرط أن يكونوا في أفضل حالتهم الفنية، ولكن المعظم عليهم علامات استفهام".

وأتم معوض تصريحاته: "أعتقد أن أي شخص سيدخل انتخابات الزمالك عليه عدم الشكوى من المسئولية، ويجب وضع حلول لإنهاء الأزمات التي يعاني منها النادي".

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