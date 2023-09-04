معلول يغادر معسكر النمسا للالتحاق بمنتخب تونس

غادر علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر إعداد الأهلي المقام حاليًّا في النمسا للانضمام لمنتخب تونس.

وكان علي معلول قد تلقى استدعاءً من منتخب بلاده استعدادًا لتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم في معسكر إعداد في دولة النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره التنزاني مساء يوم 24 أكتوبر المقبل في القاهرة ، لحساب منافسات إياب دور الـ 8 من بطولة دوري السوبر الأفريقي في نسختها الأولى بعد إعلان كاف انطلاقها بصفة رسمية تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في تنزانيا بملعب سيمبا يوم 20 أكتوبر.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة المدعمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ٧٠٠ ألف دولار مقابل المشاركة في د من دور الثمانية على أن تزيد في المراحل التالية منها لتصل إلى حصول الفريق المتوج باللقب على ٢ ونص مليون دولار ، والفريق الوصيف على ٢ مليون دولار .