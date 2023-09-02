"القومى للمرأة" يواصل فعاليات حملة "بلدي أمانة" ببني سويف

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا عن مواصلة فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان "بلدي أمانة" ببني سويف من المجلس القومي للمرأة.

وقال التقرير إن المجلس القومي للمرأة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي نفذ فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان "بلدي أمانة" ببني سويف بجميع مراكز المحافظة علي مدار شهري أغسطس وسبتمبر بأكثر من 8 حملات توعية.

وأضاف، أن المركز ينفذ خلال 3 أيام من كل أسبوع حملة، والهدف منها الوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر.

وأشارت، إلى أن الحملة تحاول توصيل رسائل توعية مختلفة منها الخدمات التي يقدمها المجلس من التحويشة وبرامج الإقراض والاقتراض، والتثقيف المالي، وغيرها من رسائل التوعية التي ينفذها المجلس القوي للمرأة.

