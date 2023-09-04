السيرة الذاتية لـ"فهد الجارالله "وزير المالية الكويتي الجديد

أصدر أمير الكويت، مرسوما أميريا بتعيين فهد الجارالله وزيرا للمالية بعد حوالي 50 يوما من استقالة مناف الهاجري من منصب وزير المالية، حيث تولى الدكتور سعد البراك، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، مهام وزارة المالية الكويتية بالوكالة.

فمن هو فهد الجارالله؟

قادم من القطاع الخاص ولديه خبرات كبيرة بالأنشطة المالية.

حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الكويت.

شغل العديد من المناصب المهمة فى القطاع المالي والاستثماري بالكويت.

تولى عدة مناصب تنفيذية وعضوية في مجالس إدارات بنوك.

كان مؤسسا وشريكا إدرايا في شركة ديلفيري إكسبريس" بين عامي 2011 و2013.

زيادة منسوب السيولة غير النفطية وتنويع مصادر الدخل وحلول لأمة الدين العام أبرز الملفات على طاولة الوزير الجديد.

يذكر أن الكويت لديها العديد من الأزمات الاقتصادية وقد طرحت عدة سيناريوهات لمواجهتها منها إقرار قانون الدين العام، لكن تعد المعارضة النيابية الواسعة لهذا المشروع أبرز المعوقات أمام إقراره.

وهناك إشكالية تكمن في أنه يقابل التحرك الحكومي الداعم لاتجاه إقرار "الدين العام" من الجهة الأخرى رفض نيابي معاكس لهذه الخطوة وبمصدات تلقى صداها في الشارع، وبين الاتجاهين يواجه الوزير الجديد المعضلة، ما لم يسارع بتقديم دراسة فنية ومالية معتبرة على أن تكون مقنعة قياساً بما قدمه وزراء المالية السابقون من مبررات، خصوصاً في ما يتعلق بضمانات صرف هذه الأموال وتقديم خطة لاستثمارها بعيداً عن دفع الرواتب والدعوم، مع تقديم خطة أخرى تتعلق بالسداد على أن تضمن الانتظام دون تحميل الخزينة العامة مستقبلاً أي ضغوط مالية إضافية.