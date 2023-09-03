الأحد 03 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الكويت

أسواق الذهب في الكويت
أسواق الذهب في الكويت

سعر الذهب.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار المشغولات الذهبية خلال بداية التعاملات الصباحية في دولة الكويت، حيث سجل متوسط سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا مستوى 16.60 دينار للجرام، أو 54.60 دولار، بينما سجلت الأوقية عالميًا 1941 دولارا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب والمشغولات الذهبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد، وجاءت اسعاره على النحو الاتي:

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أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد في اسواق الصاغة الكويتية

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت

استقر متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوياته أمس، حيث سجل نحو 18.97 دينار للجرام، أو 62.40 دولار.

 

سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 22 مستوى 17.39 دينار للجرام، أو 57.20 دولار.

 

سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 مستوى 16.60 دينار للجرام، أو 54.60 دولار.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 18 مستوى 14.23 دينار، أو 46.80 دولار.

 

سعر الجنيه الذهب في الكويت

وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب عند مستوى 132.79 دينار، أو 436.80 دولارا.

 

وفيما يخص أسعار الذهب على المستوى  المحلي، تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد، في مصر مع بداية التعاملات الصباحية؛ حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر، نحو 2205 جنيهات بانخفاض 5 جنيهات عن سعره مساء أمس السبت.

 

وأنهت أوقية الذهب بالبورصة العالمية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بقيمة 50 دولارًا، بنسبة 2.7%، بعدما صدرت بيانات اقتصادية متضاربة، حيث جاءت بيانات التوظيف الأمريكية أعلى من التوقعات، بينما ارتفع معدل البطالة مقارنة بالتوقعات ومقارنة أيضًا بقراءة الشهر السابق، بجانب انخفاض معدل الأجور على أساس شهري وسنوي؛ ما يشير إلى ضعف سوق العمل، وأظهرت البيانات حالة من الضبابية أمام قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

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