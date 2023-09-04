هنا شيحة: متشوقة لرؤية الجمهور بمهرجان روتردام للفيلم العربي

أعربت الفنانة هنا شيحة عن سعادتها بحضور فعاليات الدورة الـ 23 من مهرجان روتردام للفيلم العربي، التي ستقام خلال الفترة من 5 إلي 10 سبتمبر الجاري، ووجهت الشكر لإدارة المهرجان علي دعوتها كضيف شرف في حفل الافتتاح.

وقالت هنا شيحة: "فخورة بعرض فيلمي "النهارده يوم جميل" معكم ضمن فعاليات المهرجان يوم ٦ سبتمبر، ويعقبه ندوة لمناقشته، فأنا أؤمن بالقوى الناعمة للفن وبالرسالة التي يؤديها في رصد وجع المجتمع ومشاكله وإلقاء الضوء عليها، فقضية "سميحة" التي قدمتها في الفيلم في غاية الأهمية لأنها نموذج للنساء، خاصة وأن الاغتصاب الزوجي غير مجرم في كثير من الدول".

وأضافت "هنا": "الفن مرتبط بالمشاعر فهي المنفذ الأول للتنفيس عن صراعات وأزمات المجتمع خاصة المراة وما تواجهه من عنف، وهُنا تأتي مسؤلية الفنان ودوره في تشكيل الوعي المجتمعي فخطورة القضية التي تواجهها كثير من السيدات هي أن هناك فراغ تشريعي يخص هذة القضايا الاجتماعية الملحة كقضايا العنف ضد المرأة وكذلك الموروث الثقافي الخاطيء والتشريعات والقواعد الأخلاقية التي يجب مراجعتها".

وختمت هنا شيحة حديثها قائلة: "السينما مرآة المجتمع وعندما يصرخ المجتمع نري صدي ذلك من خلال السينما ونستطيع أن نحلم ونواجه الظلم والقهر فالسينما لغة عالمية تجمعنا، وتجعلنا نتواصل وتكسر حاجز اللغه وتجعلها لغه عامة للتعبير وأنا سعيدة جداً ومتشوقة لرؤيتكم في الدورته الـ 23 بروتردام.

وقررت إدارة مهرجان الفيلم العربي بروتردام، تكريم الفنانة ليلي علوي والفنان جمال سليمان، في دورة هذا العام تقديرًا لما قدماه طوال مسيرتهما الفنية المثمرة، ويحتفل بذكرى مرور 100 عام علي وفاة الملحّن المصري سيد درويش (1892-1923) بحفل موسيقي خاص.

كما سيتم أيضاً تكريم الفنان الهولندي مارتن فوندس، وهو الملحّن الأول لعام 2021 في هولندا، وسيقوم بتقديم مقطوعة موسيقية جديدة مستوحاة من أعمال سيد درويش، وفي الجزء الثاني من الحفل، سيقدم الفنان زكرياء غفولي أداءً مميزًا يجمع بين الموسيقى التقليدية وعناصر البوب الحديثة، ليأخذ الجمهور في رحلة عبر المشهد الموسيقي العربي، وذلك خلال هذه الليلة الاستثنائية التي ستشهد تكريمًا لتراث وفنون العالم العربي.

ويضم برنامج المهرجان هذا العام 39 فيلمًا، منها 21 فيلم طويل و18 فيلم قصير، من إنتاج 11 دولة عربية، بالإضافة إلى شراكات إنتاجية مع 8 دول غربية.

وتتكون لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بالمهرجان من المخرج الفلسطيني محمد قبلاوي، والفنانة المصرية داليا البحيري، والمنتج السعودي صالح فوزان، وتضم لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية المنتج السينمائي المصري صفي الدين محمود، والمخرج المغربي سعيد ازر، والمخرجة الهولندية دوفي رييس، وتشكلت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة من الفنانة المغربية نسرين الراضي، والسيناريست المصري محمد عبد الخالق، والفنانة التونسية مريم الفرجاني.