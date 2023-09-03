شعبة الذهب تكشف عن نبأ صادم بشأن المعدن الأصفر ..تفاصيل

تشهد أسعار الذهب تذبذب لأسعار المعدن الأصفر خلال الآونة الأخيرة، بعد وتيرة الإنخفاضات التي شهدها السوق مؤخرًا ثم معاودة الأرتفاع مرة أخرى خلال الأيام الأخيرة.

وأرجعت شعبة الذهب السبب وراء تراجع الأسعار الأخير إلى أن قرار رئاسة الوزراء بالسماح للوافدين بإدخال الذهب بدون جمارك، أوالذي أثر بشكل مباشر على استقرار أسعار الذهب خلال الشهرين الماضيين؛ ما أعاد التوازن النسبي بين سعر الذهب المحلي وسعر الذهب العالمي.

نبأ صادم بشأن الذهب

فيما صدمت شعبة الذهب المواطنين في الفترة الأخيرة من الراغبين في الاستثمار في الذهب كملاذ آمن لحفظ الأموال ، من خلال تصريحات هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن التحرك المتوقع في سعر الذهب العالمي فوق الـ 2000 دولار للأوقية سيدفع أسواق الذهب المحلية إلى الارتفاع حتى مع توازن حجم المعروض مع حجم الطلب المحلي.

وأشار ميلاد، أن أسواق الذهب قد شهدت استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب، بعدما استقر سعر الذهب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على تحرك بسيط بين 2160 و2175 جنيهًا لسعر جرام الذهب عيار 21.

وكشف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن عودة سعر الذهب إلى 2700 و2800 جنيه سيكون في حالتين، إذا توقف الإعفاء للذهب القادم من الخارج، لافتًا إلى أن وزير التموين يمكنه مد هذا القرار الخاص بالإعفاء الجمركي للذهب، وكذلك السعر يتأثر بسعر الذهب عالميًا.

أسعار الذهب الآن

يعد سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، حيث سجل اليوم نحو 2531 جنيهًا، ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا خاصة في محافظات القاهرة، إلى 2215 جنيهًا، فيما وصل سعر الذهب عيار 18 لفئة الأطفال تحديدًا إذ يعد الجرام عيار 18 أخف وزنًا وأقل سعرًا وأجمل شكلًا، وقد سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1900 جنيه.