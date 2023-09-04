الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة وسقوط أمطار على بعض الأماكن (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار، مؤكدة أنّه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض قيم الحرارة ويكون ملحوظا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر وبخاصة في فترات الصباح الباكر.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، أن الأجواء ليلا تكون صيفية معتدلة تماما، وسنشعر بهدوء سرعات الرياح وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة في معظم محافظات الجمهورية، عدا بعض المناطق من السواحل الشكالية الغربية للبلاد.

وتابعت: "مع تعمق المنخفض الجوي ووجود السحب المنخفضة والمتوسطة، فإن هناك فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية، وبعض الأماكن من محافظات شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ولن تكون مؤثرة تماما على أي من أعمال الأنشطة اليومية".

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى تحسن الأحوال الجوية بسبب استمرارا تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، وبخاصة في سواحلنا الشمالية.

وذكرت أنه من المتوقع استمرار التحسن في الأحوال الجوية، وبخاصة في فترات الصباح الباكر وفترات الليل، ولكن في فترات النهار سنشعر بوجود نسب رطوبة في الجو في فترة الظهيرة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء في فترة النهار ستكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من الأربعاء المقبل، ستضرب البلاد موجة حارة، وستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن تلك الموجة ستستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الخميس المقبل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الخميس المقبل، وترتفع معها درجات الحرارة على البلاد.