طقس حار رطب على مراكز ومدن الشرقية .. العظمى 36 مئوية

يسود، اليوم الأحد، طقس حار رطب على مراكز ومدن محافظة الشرقية، مصحوبًا بارتفاع فى درجات الرطوبة، حيث سجلت الشرقية 36 درجة مئوية، منذ الصباح الباكر، وذلك على أغلب المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

وتشهد محافظة الشرقية، طقس معتدل على أغلب انحاء، بداية من صباح اليوم الأحد، وبعدها تتصاعد درجات الحرارة تدريجيًا حتى الرابعة عصرًا، ثم تنخفض درجات الحرارة مجددًا لتصل لـ 22 درجة فى الساعات الأخيرة .

وكان قد توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس حار رطب طوال النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وستشتد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي وقت الليل سيسود الطقس المعتدل والرطب امتدادا من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وسيكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وكشف الخبراء أنه ستتكون شبورة مائية، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وسيشهد الطقس نشاطا في حركة الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغريبة وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.