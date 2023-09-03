مكتب  لتحصيل إيرادات شركة المياه  بشرق النيل ببنى سويف

إجتمعت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف بالعاملين بمكتب إيرادات فرع الشركة بشرق النيل، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس القطاعي المالي والتجاري و مدير عام الإيرادات، لمتابعة سير العمل و آلية التحصيل، و الوقوف علي أي معوقات أو مشكلات طارئة قد تواجههم و حلها، في إطار حرص الشركة علي تذليل أي عقبات قد تؤثر علي تقديم الخدمات للمواطنين، و التعامل اللائق مع المواطنين و عدم التهاون في حق من حقوق الشركة و العمل علي تعظيم الإيرادات.

و كرمت المهندسه دينا المحصلين و مشرفي التحصيل بفرع شرق النيل تقديرا لجهودهم وتميزهم وإتقانهم في العمل، والذي يأتي ذلك ضمن الإهتمام بالعنصر البشري ورفع الروح المعنوية للعاملين لأداء وظيفى متميز مما ينعكس علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

و أكدت المهندسة دينا، إمكانية التواصل الدائم مع الشركة و تقديم خدماتها للسادة العملاء من خلال جميع مكاتب خدمة العملاء بالفروع و الموقع الإلكتروني للشركة www.bnscww.com و الصفحة الرسمية للشركة، حيث تستقبل الشركة الشكاوي و المقترحات من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أو رقم واتس آب 01272021558 علي مدار 24 ساعة .

FB_IMG_1693732203282

FB_IMG_1693732189529

FB_IMG_1693732186673