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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تعرف على مناطق فصل التيار الكهربائي اليوم بالغردقة

فصل التيار الكهربائي
فصل التيار الكهربائي

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي  اليوم الاثنين  2023/9/4عن عدة منطق بمدينةالغردقة وهى  

 تقسيم الاستاد -تقسيم الوفاء -الأمل 

وذلك من الساعة  التاسعة صباحا  وحتى الساعةالثانية  ظهرا ، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية  

وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة
ما يتم فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال والتى تجرى بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة أو عمل مناورة طوارئ. حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التي سيجرى فصل التيار عنها.