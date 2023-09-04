الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مفاجآت جديدة في حالة الطقس حتى السبت المقبل

الطقس
الطقس

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية نظرًا لأننا في فصل الصيف الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة عن معدلاتها الطبيعية على كافة أنحاء البلاد نتيجة التغيرات المناخية التي تُلقي بظلالها على العالم كافة.

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

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سقوط الأمطار خلال ساعات.. الأرصاد الجوية تكشف

الطقس السائد


ووفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن الطقس السائد خلال هذه الفترة حتى السبت المقبل طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة 


وذكرت الهيئة، اعتبارًا من الأربعاء المقبل هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة اعتبارًا من الخميس حتى السبت المقبل.

نصائح للمواطنين


وناشدت، المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة حالة الطقس، وشرب السوائل بكثرة، وعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة تجنبًا لضربات الشمس، وارتداء الملابس الفضفاضة. 


وجاءت درجات الحرارة كالآتي:


القاهرة العظمى 34 والصغرى 26
بنهــــا العظمى 34 والصغرى 25
كفر الشيخ العظمى 34  والصغرى 25
طنطا العظمى 34 والصغرى 25
دمياط العظمى 33  والصغرى 25
بورسعيد العظمى 32  والصغرى 25
الإسماعيلية  العظمى 36  والصغرى 23 
السويس العظمى 37 والصغرى 24 
شرم الشيخ العظمى 40  والصغرى 31
الإسكندرية  العظمى 31  والصغرى 25
العلمين الجديدة العظمى 30 والصغرى 24

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