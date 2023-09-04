مصطفى كامل يكشف كواليس بكاء حمو بيكا بسبب "انتي معفنة" (فيديو)

قال مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إنه يحب المطرب عمر كمال وبعتب مطربًا جيدًا ، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع حمو بيكا بشكل إيجابي، وتم إيقافهما لمدة أسبوع ،وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه بسبب أغنيتهما "أنتي معفنة".

النقابة تعمل على تطبيق إجراءات صارمة ضد أي عضو يتجاوز الحدود

وأضاف مصطفى كامل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “علي مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسي، أن حمو بيكا كان يبكي في المكالمات الهاتفية منذ 4 أيام، مشيرة إلى أن النقابة تعمل على تطبيق إجراءات صارمة ضد أي عضو يتجاوز الحدود ويستخدم ألفاظًا غير لائقة.

وأوضح مصطفى كامل أن موارد النقابة تأتي من إيرادات الحفلات الفنية والأنشطة الفنية الأخرى، وتم استخدام هذه الموارد لتحسين أوضاع الأعضاء وتقديم خدمات إضافية لهم.