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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد موسى يشيد بصفقة الشرقية للدخان مع جلوبال الإمارتية.. تعكس الثقة باقتصاد مصر

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى على استحواذ شركة جلوبال الإماراتية على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان.

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مصير أسعار السجائر بعد صفقة الشركة الإماراتية (فيديو)

وأشار أحمد موسى خلال برنامج “علي مسئوليتي والمذاع عبر قناة ”صدى البلد، مساء اليوم الأحد إلى أنه في وقت سابق، تلقت الشركة عرضًا لشراءها بالكامل مقابل 700 مليون دولار، بينما حصلت شركة جلوبال على 30% من أسهمها مقابل 625 مليون دولار.

هذا الاستثمار يعكس الثقة في الاقتصاد المصري ويعزز مكانته

وأشاد أحمد موسى بالنجاح الذي حققته الحكومة المصرية في هذه الصفقة، حيث استفادت من عائد كبير، مشيرا  إلى أن هذا الاستثمار يعكس الثقة في الاقتصاد المصري ويعزز مكانته.

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