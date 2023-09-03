مسؤول أمريكي يكشف مصرع 400 ألف جندي أوكرانى منذ بداية الحرب

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية، دوجلاس ماكجريجور، إن أوكرانيا كشفت عن طريق الخطأ معلومات حول فقدان 400 ألف عسكري أوكراني منذ بداية الحرب.

وأضاف ماكجريجور: "الناس يقولون لي أخيرًا، كما تعلم يا ماكجريجور، لقد كنت على حق.. لقد مات 400 ألف جندي من القوات المسلحة الأوكرانية”.

وتابع: "أكد الأوكرانيون أنفسهم ذلك بالصدفة، قائلين إنه ينبغي عليهم تكريم القتلى. وذكروا نفس العدد.. 400 ألف عسكري".

وأشار ماكجريجور إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكبر من إجمالي خسائر الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.

القضاء على 660 عسكري أوكراني

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 660 عسكريا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان اليوم الأحد " إنه تم القضاء على 60 عسكريا أوكرانيا على محور خيرسون، ونحو 130 عسكريا على محور زابوروجيا، وحوالي 50 عسكريا من القوات الأوكرانية على محور "كراسنو - ليمانسكي"، ونحو 40 آخرين عسكريًا على محور كوبيانسك وحوالي 125 عسكريًا على محور جنوب دونيتسك، و250 عسكريًا أوكرانيًا على محور دونيتسك.

وأضاف البيان: "وجهت القوات الجوية الروسية ضربة ناجحة لمستودعات وقود تابعة لقوات أوكرانيا في ميناء ريني بمقاطعة أوديسا"، منوها بإسقاط طائرة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية واعتراض 5 صواريخ لراجمات هيمارس وقنبلة جوية موجهة من طراز "جدام" وتدمير 34 مسيرة أوكرانية بواسطة الدفاعات الروسية في مناطق متفرقة.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم إحباط اعتداء إرهابي بطائرة مسيرة حاول شنه نظام أوكرانيا على مقاطعة بيلغورود.

ومن جانبه، كشف يفهين ميكيتينكو مستشار وزير الخارجية في أوكرانيا، تطورات الهجوم المضاد على روسيا، مؤكدًا أنّ القوات تحرز تقدمًا مستمرًا منذ شهر وأسبوع.

وأكد ميكيتينكو خلال لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تحرير 250 كيلو متر مربع من الأراضي الأوكرانية من الاحتلال الروسي في الهجوم المضاد.

وأوضح أن قوات أوكرانيا تمكنت من أسر مئات الجنود، مؤكدًا أنهم انتصروا في الخط الأول من دفاعات الروسية، ومستمرون في التقدم إلى الأمام يوميا، وتحقيق الانتصارات.

وتابع مستشار وزير الخارجية في أوكرانيا: "مثل هذه المعارك ليس سهلا، ونعيش أيامًا وأشهرًا صعبة، والحرب مستمرة منذ 557 يوما، زقرأت بعض انطباعات الخبراء العسكريين الأجانب الذين يتعجبون من النجاحات التي حققناها في ظل التفوق الروسي في كل شيء، مثل الطائرات والصواريخ والمدافع، ومع ذلك نتقدم، ولا نستعمل قواتنا في الهجوم وننتظر المزيد من الدعم الإضافي من حلفائنا في الغرب مثل الصواريخ بعيدة المدى 180 كم وهو ما سيسمح لنا بضرب أهداف في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا".

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