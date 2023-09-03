أوكرانيا: هزمنا الخط الأول من الدفاعات الروسية وحررنا 250 كم (فيديو)

كشف يفهين ميكيتينكو مستشار وزير الخارجية في أوكرانيا، تطورات الهجوم المضاد على روسيا، مؤكدًا أنّ القوات تحرز تقدمًا مستمرًا منذ شهر وأسبوع.

وأكد ميكيتينكو خلال لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تحرير 250 كيلو متر مربع من الأراضي الأوكرانية من الاحتلال الروسي في الهجوم المضاد.

وأوضح أن قوات أوكرانيا تمكنت من أسر مئات الجنود، مؤكدًا أنهم انتصروا في الخط الأول من دفاعات الروسية، ومستمرون في التقدم إلى الأمام يوميا، وتحقيق الانتصارات.

وتابع مستشار وزير الخارجية في أوكرانيا: "مثل هذه المعارك ليس سهلا، ونعيش أيامًا وأشهرًا صعبة، والحرب مستمرة منذ 557 يوما، زقرأت بعض انطباعات الخبراء العسكريين الأجانب الذين يتعجبون من النجاحات التي حققناها في ظل التفوق الروسي في كل شيء، مثل الطائرات والصواريخ والمدافع، ومع ذلك نتقدم، ولا نستعمل قواتنا في الهجوم وننتظر المزيد من الدعم الإضافي من حلفائنا في الغرب مثل الصواريخ بعيدة المدى 180 كم وهو ما سيسمح لنا بضرب أهداف في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا".

أوكرانيا تنتظر دبابات قادمة من الغرب

وأشار إلى أن بلاده تنتظر الحصول على دبابات قادمة من الغرب، بالإضافة إلى طائرات F16، ولكن لم يتم تحديد مواعيد الوصول، ومع استعمالها ووصولها ستغير الأوضاع في الجبهة بنسبة 100%.

واستكمل: "وفقا لمعطيات وصلت إلينا بالأمس، فإن هناك محصول جيد من الحبوب الزراعية هذا العام بواقع 33 ملايين طن رغم الحرب، وأن 20% من الأراضي ليست تحت سيطرتنا، ولكن المحصول ممتاز".

وتابع: "يوجد أدلة كثيرة من صحفيين ومشاهدين أجانب على تقدم القوات الأوكرانية في منطقة زاباروجيا، لكنه ليس تقدما سريعا جدا، وتجاوزنا خط الدفاع الأول، وفرصنا تزداد يوميا، ونتفاءل بذلك".

وأكد أنه لا تتوفر لديه معلومات دقيقة حول إمكانية وجود مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، لافتًا إلى أن جهات كثيرة تشارك لتهدئة أمور الحرب.