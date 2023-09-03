قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد أن 30 يونيو هي جمهورية الشباب المصري

أعرب الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري " عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي" ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عن تثمينه لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أشاد بدور منتدى شباب العالم في تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم كأحد نماذج المحاكاة الأممية الفاعلة حول العالم .

وأضاف د. ممدوح: "إن نجاح منتدى شباب العالم يكمن في قدرته على صناعة منصة قوية للحوار بين شباب العالم وذلك عبر توفير الفرص للشباب الذين يحملون رؤى وأفكار متنوعة ومتباينة. من خلال هذا الحوار المفتوح والمتنوع، يمكن للشباب تبادل المعرفة والخبرات وتوسيع آفاقهم وتعزيز تعاونهم الدولي من أجل عالم أفضل .

تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في قضايا عالمية مهمة

وأشار رئيس مجلس الشباب المصري إلى أن منتدى شباب العالم قد أثبت فعاليته في تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في قضايا عالمية مهمة، مثل التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والتغير المناخي. وأشاد بجهود المنتدى في توفير المنصات والفرص التي تمكن الشباب من التعبير عن أنفسهم وتطوير قدراتهم القيادية والابتكارية في ظل مناخ داعم وقيادة سياسية مؤمنة بقدرات شباب هذا الوطن وحزمة من البرامج الشبابية التي وضعتها الدولة وفق منهجية احترافية لتمكين الشباب في أجهزة الدولة المختلفة والتي ظهرت جلية مع نماذج الشباب المشاركة عبر المؤتمرات الشبابية .

واختتم د. ممدوح حواره بالتأكيد على أهمية دعم وتعزيز دور المنتدى في تمكين الشباب واستثمار قدراتهم في بناء مستقبل أفضل للعالم وذلك لاستمرار هذه التجربة الناجحة في تعزيز التواصل الشبابي على المستوى العالمي وتوفير منصة حقيقية للحوار والتعاون المثمر مما يليق بشباب الجمهورية الجديدة .