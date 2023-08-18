مجلس الشباب المصري بسوهاج يُكرم أوائل المحافظة بالتزامن مع يوم الشباب العالمي

احتفل المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري بمحافظة سوهاج بتكريم طلاب وطالبات أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية تقديرا لتفوقهم ونجاحهم الباهر ودعماً وتشجيعاً لهم لإستكمال مسيرتهم التعليمية بتفوق تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل التنموى ومجلس الشباب المصرى عضو التحالف الوطني وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومنطقة سوهاج الأزهرية ومؤسسة كايزن للتدريب .





تضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية الثقافية حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ سيد عبد العظيم، ثم أعقبها كلمات الترحيب، بدأ بكلمة منسق عام المجلس بمحافظة سوهاج السيد ايليا ورد حيث رحب بالحضور وتحدث في كلمته عن دور مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني والفعاليات التى شارك فيها وأهمية ودور الشباب الفاعل في المجمتع، كما نقل تهنئة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الامناء وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان لأبنائنا المتفوقين الأوائل كما قدم كل الشكر والتقدير للدكتور محمد ممدوح علي دعمه الدائم وإيمانه بدور الشباب في تنمية مجتمعاتهم، وأشار السيد ايليا عن تقديم المجلس بعض المنح التدريبية لأبنائنا المتفوقين الأوائل كي تساعدهم ومساهمة من المجلس لهم في بدء التعليم الجامعي.





أعقب ذلك كلمة الدكتور عمر ابراهيم تمام ممثل منطقة سوهاج الأزهرية حيث قدم التهنئة لأبنائنا المتفوقين، ثم كلمة وتهنئة الأستاذ عماد فهمى نقيب المعلمين، وتهنئة دكتور يسرى كفافي وكيل مديرية الشباب والرياضة وخلال كلمته تحدث عن الأنشطة التي تقدمها مديرية الشباب والرياضة التي تدعم الشباب، تلا ذلك كلمة الاستاذ سيد مخلوف مدير اكاديمه كايزن والذي عرض لهم الفرص والمنح التدريبية من مؤسسة كايزن للشباب والدارسين، وكلمة الهيئة الاستشارية لكلاً من السيد عمرو الشيباني والسيد مدحت فهيم.





وتخلل الإحتفال عدداً من الفقرات الفنية أولها فقرة التنورة قدمها الفنان محمد حبارير، وأعقبها فقرة إنشاد ديني قدمها الشيخ سيد العظيم، وتلاها فقرة النوبي قدمتها فرقة رامي المصري، وأعقبها كلمة السيد المهندس حسام الزغاوى نقيب المهندسين بسوهاج وكلمة النائب احمد عواجه عضو مجلس النواب، وتلا ذلك تكريم ٤٣ طالب وطالبة أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بالمحافظة، واختتم الحفل بصورة جماعية.

مجلس الشباب المصري بسوهاج يُكرم أوائل المحافظة

مجلس الشباب المصري بسوهاج يُكرم أوائل المحافظة

مجلس الشباب المصري بسوهاج يُكرم أوائل المحافظة