مجلس الشباب المصري يبحث سبل التعاون مع سنغافورة

عقد مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح ورشة عمل مع سفارة سنغافورة بالقاهرة بحضور سعادة السفير دومينيك جوه وذلك لبحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من تجربة سنغافورة في التنمية الاقتصادية وتحولها من دولة فقيرة من دول العالم الثالث إلى واحدة من أهم اقتصاديات العالم حالياً حيث تطرق الاجتماع الي مناقشة العديد من القضايا المشتركة والتي حققت فيها سنغافوره طفرة كبيرة على رأسها د التعليم الاساسي و التعليم الفني و كيف حققت سنغافوره هذا المستوي من النجاح.

تجارب الزراعة الحديثة في ظل الفقر المائي الذي تعاني منه سنغافورة

بالإضافة إلى التطرق الي تجارب الزراعة الحديثة في ظل الفقر المائي الذي تعاني منه سنغافورة و استحداث محاصيل جديده مثل الارز الجاف بالإضافة الي مناقشة ملف السياحة وكيفية تطوير منظومة المعالم السياحية في مصر هذا بالاضافة الي التاكيد علي ضرورة انهاء كافة الاجراءات البيروقراطية التي تعيق جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر وأوضح ممدوح أن الاجتماع تناول العديد من النقاط الهامة حيث لم يتم الاكتفاء بملف التنمية الاقتصادية وفرص التعاون في مجالات الصناعة والاستثمار ولكن تم فتح مجموعة من آفاق التعاون مثل قضايا التبادل الشبابي وملفات التغير المناخي وتبادل الخبرات في ملف مكافحة التطرف والاستقطاب الفكري والتنوع وقبول الآخر.

وأضاف ممدوح أن وفد المجلس اليوم والذي يضم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والذين يمثلون خلفيات سياسية متنوعة تختلف كثيراً تحت قبة البرلمان وكلاً منهم يمتلك رؤية مختلفة ولكن اتفاقهم على مصلحة الوطن والمواطن هو سبب اجتماعهم اليوم لوضع رؤية تشاركية تضمن حياة كريمة لكل مصري وهو ما يثبت قدرة المجتمع المدني المصري ممثلاً في مجلس الشباب المصري على استيعاب الأفكار والتيارات المختلفة وتوحيد الجهود من أجل عملية بناء الجمهورية الجديدة وأوضح سعادة السفير دومينيك جوه على اعتزازه بالتعاون المشترك بين مجلس الشباب المصري والسفارة في العديد من المجالات.

كما أعرب عن إعجابه بالجهود المبذولة في كافة القطاعات في الدولة المصرية وان الجميع يلاحظ الان طفرة كبيرة ونهضة حقيقية ولكن في ظل التحديات التي يمر بها العالم حالياً يجب العمل تذليل العقبات والتحديات التي تواجه عملية الاستثمار لجذب مزيد من المستثمرين من دول العالم المختلف كما اشاد بقدرة مجلس الشباب المصري على فتح أطر ومجالات جديده للتعاون خاصة بعد نجاح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري في الحصول على درجة الزمالة العليا في الحوكمة والخدمات العامة من جامعة سنغافورة الوطنية كأول مصري وافريقي يحصل على هذه الدرجة من أكبر مدرسة للسياسات في العالم.

ضم الاجتماع سعادة السفير دومينيك جوه سفير سنغافورة والسيد كيني تان نائب رئيس البعثة والسيد جيرمي لو المسئول السياسي بالسفارة ومن مجلس الشباب المصري د محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء و د عبير عصام عضو مجلس الأمناء ورئيس المجلس العربي لسيدات الاعمال ود مي عجلان مدير مختبر المجتمع المدني للتنمية وحقوق الإنسان ود كيرلس نبيل مدير البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الشمول المالي والسادة أعضاء مجلس الأمناء النائب احمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ والنائب عادل عامر والنائب علاء قريطم والنائبة منى عبدالله والنائب عادل يونس حماد والنائب هشام سعيد الجاهل والنائب محمود عصام أعضاء مجلس النواب والبرلماني السابق والمشرف على أكاديمية الشباب للسياسة والحوكمة المهندس جون طلعت وسعادة السفيرة سامية بيبرس مدير إدارة الازمات بجامعة الدول العربية وعضو مجلس الأمناء.

الجدير بالذكر أن مجلس الشباب المصري أحد أكبر منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفاعلة في قضايا الإصلاح والتنمية ويمتلك سجل حافل من العلاقات المشتركة مع الهيئات والمؤسسات الدولية المختلفة.

مجلس الشباب المصري يبحث سبل التعاون مع دولة سنغافورة

مجلس الشباب المصري يبحث سبل التعاون مع دولة سنغافورة

مجلس الشباب المصري يبحث سبل التعاون مع دولة سنغافورة