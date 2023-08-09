الشباب المصري يشارك في صناع القرار

يشارك الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس امناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الانسان الانسان كمتحدث رئيسي في لقاء الشباب مع صناع القرار والذي ينعقد بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

أهم الحقوق الاقتصادية للشباب

ومن المقرر أن تستضيف عروس البحر الأبيض المتوسط لقاء الشباب يوم الجمعة المقبل للحديث عن تجربة مجلس الشباب المصري في تعزيز الحق في العمل كأحد أهم الحقوق الاقتصادية للشباب وكيف يمكن تعزيز دور المجتمع المدني في تأهيل رواد الأعمال ودعم وظائف المستقبل.

يأتي ذلك بناء على دعوة مركز خدمات التنمية Center for Development Services - CDS ووزارة الشباب والرياضة وجمعية تنمية وطن وذلك للمساهمة في هذا التجربة المميزة والهادفة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب وخلق مساحات أكبر للمواطنة الفعالة بتمويل من مؤسسة Crisp ووزارة خارجية جمهورية المانيا الاتحادية.