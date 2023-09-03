اصنعي كيكة المارشميلو اللذيذة لضيافة المناسبات

تعتبر كيكة المارشميلو من أطيب أنواع الكيكات الباردة المحضرة بالمارشميلو اللذيذة والسهلة في تحضيرها.

كيكة المارشميلو

مقادير كيكة المارشميلو

- للقاعدة :

الزبدة : 100 غراماً

بسكويت دايجستف : 250 غراماً

- للطبقة الثانية :

عصير الأناناس : نصف كوب

جيلي بنكهة الليمون : 2 باكيت (بودرة)

حليب مركز محلى : كوب (مكثف)

أناناس : كوب (مقطع)

كريمة الخفق : 2 كوب (مخفوقة)

مارشميلو : 300 غراماً (ملون / صغير الحجم)

- مارشميلو : حسب الرغبة (ملون / للتزيين)

كيكة المارشميلو

طريقة التحضير

لتحضير القاعدة: اخلطي الزبدة مع البسكويت وضعيه في قالب التشيز كيك.

لتحضير الطبقة الثانية: صبي عصير الأناناس في وعاء الخلط، ثم أضيفي جيلي الليمون البودرة، وحركي حتى يذوب.

أضيفي الحليب المكثف المحلى، واخفقي حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الأناناس المقطع، والكريمة المخفوقة وحركي.

أضيفي المارشميلو وحركي جيداً حتى يتوزع بالتساوي تقريباً.

ضعي خليط الطبقة الثانية فوق طبقة البسكويت.

أدخلي القالب للثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

زيني بحبات من المارشميلو، وقطعيها وقدميها باردة.