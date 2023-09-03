كلوب يفجر مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

تحدث يورجن كلوب، مدرب ليفربول عن إمكانية رحيل محمد صلاح عن الفريق الإنجليزي بعد حالة الجدل التي أثيرت حول انتقاله لاتحاد جدة طوال الأيام الماضية.

وابتسم يورجن كلوب، مدرب ليفربول عند سؤاله عن رحيل صلاح وأكد أن النجم المصري لن يخرج خارج أسوار النادي.

وبدأ صلاح أساسيا مع "الريدز" ضد أستون فيلا في المباراة التي استضافها ملعب "أنفيلد"، اليوم الأحد، وفاز بها ليفربول 3/صفر، وسجل صلاح هدفا"الثالث" في الدقيقة 55، على الرغم من التكهنات الشديدة بشأن مستقبله

وقال التقارير البريطانية أن ليفربول رفض عرضا في اليوم الأخير من اتحاد جدة من أجل الحصول على توقيع محمد صلاح، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

ووصف كلوب رحلة الجدل بـ أنها قصة إعلامية، لدي العديد من الأورواق في مكتبي، ولا يوجد أي شيء بشأن رحيل صلاح.

وأضاف: لدي الكثير من الأشياء الأخرى التي يجب القيام بها، لقد خاض صلاح أسبوعا تدريبا جيدا وطبيعيا، لم يكن هناك شيء من وجهة نظري للتفكير فيه.