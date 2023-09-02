متحور بيرولا.. حقائق جديدة لا تعرفها عن سلالة كورونا الجديدة|الأعراض ولقاح الوقاية

لازالت متحورات فيروس كورونا الجديدة تثير القلق حول العالم بسبب سرعة إنتشارها، بدايًة من ظهور أيريس إلى فيروناكس وأخيرًا بيرولا، وهي السلالة الجديدة للفيروس، وتُعرف علميًا باسم BA.X/BA.2.86. ، وقد يُطلق على البديل اسم "Pi"، وهو الحرف الذي يتبع Omicron في الأبجدية اليونانية.

ما هي سلالة بيرولا الجديدة؟

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ظهر متغير "بيرولا" لأول مرة في هذا الشهر بعد أن اكتشف أحد متتبعي الفيروسات عن حالات ظهرت في البداية في الدنمارك، وفي 18 أغسطس، كشفت UKHSA عن اكتشاف حالة واحدة من BA.2.86 في بريطانيا، كما تم اكتشاف حالتين إضافيتين في جنوب إفريقيا في 23 أغسطس فضلًا عن اكتشاف اكتشافات أخرى عبر عينات مياه الصرف الصحي في سويسرا وتايلاند، مما يعني أنه تم الآن اكتشاف السلالة في أربع قارات منفصلة.

تم تسليط الضوء على متحور بيرولا ، لأنه يحمل العديد من الطفرات الجديدة التي تجعله قابلاً للتطور، ومختلفة عن سلالات أوميكرون السابقة، حيث يعتقد الخبراء أن المتغير يحتوي على أكثر من 30 طفرة في بروتينه الشوكي، وهو جزء الفيروس الذي يلتصق بالخلايا البشرية ويسبب العدوى.

في الوقت نفسه، أوصى العلماء بضرورة عودة أقنعة الوجه وتغيير أهلية لقاح كورونا في المملكة المتحدة البريطانية بسبب المتغير الجديد، بينما حذر آخرون من أنه من السابق لأوانه الذعر وأنه لن تكون هناك حاجة إلى عمليات الإغلاق أو غيرها من القيود في عصر الوباء.

قد يؤدي ارتفاع الحالات إلى وضع الخدمات الصحية تحت الضغط، ومن المعروف أن أعراض كورونا عادة تشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال والبرد وفقدان حاسة التذوق أو الشم، ومع ذلك، لا توجد دلائل حتى الآن على أن المتغير المكتشف حديثًا، والذي يختلف عن إيريس، يشكل خطرًا أكبر من غيره، بما في ذلك أوميكرون.

وبدورهم، أكد خبراء الصحة أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المتغير الجديد (بيرولا) لديه أي قدرة متزايدة على التهرب من الحماية من اللقاحات مقارنة بمنتجات أوميكرون الأخرى، وحتى لو لم تعمل اللقاحات بشكل مثالي ضد المتحور، فمن المرجح أن تظل المناعة صامدة، مع تعرض معظم البريطانيين أيضًا لمتغيرات أوميكرون السابقة.