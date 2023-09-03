رومانيا تدين القصف الروسي على ميناء أوكراني قرب حدودها

أعربت وزارة الدفاع في رومانيا، اليوم الأحد، عن إدانتها لقصف القوات الروسية ميناء أوكراني بالقرب من حدودها، واصفة الهجوم بأنه غير مبررة.

وكان الجيش الروسي أعلن اليوم الأحد، أنه قصف بالطائرات المسيرة ميناء ريني الأوكراني المطل على نهر الدانوب، قرب الحدود مع رومانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليل، نفذ الجيش الروسي ضربة بمجموعة مسيّرات استهدفت منشآت لتخزين الوقود تستخدم لإمداد معدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء ريني في منطقة أوديسا.. تم ضرب جميع الأهداف المحددة".

ويأتي الهجوم على الميناء قبل يوم من اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة استئناف اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا، والذي انسحبت منه موسكو في يوليو الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها دمرت مركز التحكم بالطائرات بدون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا.

وأكدت أن القوات الروسية شنت ليلا غارة بطائرات بدون طيار على منشآت تخزين الوقود في ميناء ريني بمنطقة أوديسا.

وأشارت إلى أن هدف هجوم القوات المسلحة الروسية تحقق على منشآت تخزين الوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء ريني.

وصدت القوات الروسية 3 هجمات في منطقتي روبوتين وفيربوروي في زابوريجيا، كما تم إسقاط مقاتلة من طراز ميغ-29 تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زابوريجيا، وإسقاط 34 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد.

ووصف أندريه ييرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الهجوم بأنه "جزء من حملة روسية لإثارة أزمة غذاء وجوع في العالم".

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: