انفجارات هائلة في محطة وقود قتلت وأصابت 35 شخصًا في رومانيا (فيديو)

تسبب حريق في محطة وقود في برومانيا في انفجار أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 8 آخرين، ما دفع إلى إخلاء المنطقة المجاورة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية نشرتها قناة “العربية” اليوم الأحد، انفجار هائل في محطة وقود برومانيا وارتفاع ألسنة النيران إلى ارتفاع عال، قبل أن يلحقه انفجار ثاني في المحطة أدى إلى إصابة 26 من رجال الإطفاء على الأقل.

ووقعت الانفجارات في محطة للتزود بالوقود توفر الغاز البترولي المسال، وهو وقود يستخدم في الأجهزة المنزلية وكبديل للبنزين والديزل في بعض المركبات. وقد جرت هذه الأحداث في بلدة كريفيديا، على بعد حوالي 30 كيلومترًا شمال غرب العاصمة الرومانية بوخارست.

إجلاء السكان بعد الانفجار

وأكد وزير الصحة الروماني ألكسندرو رافيلا، وفاة شخص واحد، مضيفا أنه جرى نقل العديد من ضحايا الحروق إلى مستشفيات في بوخارست لتلقي العلاج، وأصيب واحد منهم على الأقل بجروح خطيرة.

وجرى إجلاء سكان المنطقة في دائرة نصف قطرها 750 مترًا حول المحطة، إذ أن خزان غاز البترول المسال ما يزال معرضًا لخطر الانفجار.

وأظهر مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحريق امتد إلى حقل مجاور وكان يلتهم بشكل مطرد طبقة منخفضة من المحاصيل الجافة. وألحقت النيران أضرارا بعدد من المنازل والمركبات المجاورة.