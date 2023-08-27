انفجار محطة وقود في رومانيا

انفجرت محطة وقود غاز للبترول المسال بمدينة كريفيديا بمقاطعة دامبوفيتشا في رومانيا أسفرت عن قتيل و46 جريحًا بينهم 26 من رجال الإطفاء.

ووفقا للإعلام الروماني، فإنَّ رومانيا طلبت المساعدة من دول الاتحاد الأوروبي، كما قررت السُلطات نقل 4 مرضى إلى الخارج.

وذكرت الوكالة أنَّ 10 سيارات إطفاء وشاحنة واحدة تدخلت في مكان الحادث، فيما تأهبت 14 مستشفى كما تم تفعيل المستشفيات العسكرية، وتم توفير 60 مكانًا في العناية المركزة مزودة بأجهزة تنفس اصطناعي.

قال وزير الصحة إنه سيتم نقل بعض المصابين إلى الخارج؛ لأنه لا يوجد سوى 7 أماكن للمصابين بحروق بالغة، وذكرت الوكالة المعنية بالتعامل مع حالات الطوارئ، أنه بعد الانفجار الأول امتد الحريق إلى خزانين للوقود ومنزل مجاور؛ مما تسبب في عمليات إخلاء وتوقف حركة المرور في محيط دائرة نصف قطرها 300 متر.

وبحسب الوكالة، فإن نحو 25 سيارة إطفاء شاركت في العملية، وقالت وزارة الصحة إنها قدمت المساعدة الطبية لـ4 مصابين بالاختناق جراء الحريق.

وقال رائد عرفات، نائب وزير الداخلية والمسؤول عن وحدة الطوارئ للصحفيين، إنَّ انفجارًا ثانيًا وقع في المحطة مساء أمس، مما أدى إلى إصابة 26 من رجال الإطفاء.

وأضاف "عرفات"، أنَّ الفرق لم تتمكن بعد من إخماد الحريق، مُشيرًا إلى وجود احتمال بوقوع المزيد من الانفجارات، إذ يُشكل خزان وقود ثالث في الموقع مصدرًا للخطر.