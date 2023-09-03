قرار حاسم من الموسيقيين بمنع المطربة سارة الزكريا من الغناء بمصر نهائيًا

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، منع المطربة سارة الزكريا من الغناء في مصر بشكلٍ نهائي، وذلك بسبب أزمتها في حفلها الغنائي الأخير، وذلك رغم اعتذارها عما صدر منها على المسرح.

ونشر مصطفى كامل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو خلال التحقيق مع سارة الزكريا بمقر النقابة، وعلق عليه: «من داخل النقابة العامة الآن، التحقيق مع سارة الزكريا.. وبناءً على ما ورد بالفيديوهات من أفعال وأقوال خرجت عن الآداب العامة والأعراف والتقاليد.. وانحرفت انحرافا أخلاقيا لا علاقة له بالفنون».

قرار حاسم من مصطفى كامل

وأضاف: «قررنا عدم الإكتراث بأي مبررات قدمتها ورغم تقديمها الاعتذار الرسمي.. وبعد مشاورة الشؤون القانونية ولجنة التحقيقات، قررنا منع سارة الزكريا من الغناء داخل مصر».

وكان طرح مطرب المهرجانات عمر كمال أغنيته الجديدة "بيبى" والتي تجمعه بالمطربة اللبنانية سارة الزكريا، وأكد أن أغنيته الجديدة لا تحتوى على أي ألفاظ خارجة مثلما أشيع.

عمر كمال وسارة زكريا

وكان أشاد الفنان محمد فؤاد بالمطرب عمر كمال فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية بسمة وهبة، مؤكدًا أنه لا يهتم بمقاييس السوشيال ميديا كثيرًا، مضيفًا: "عمر كمال جواه فنان كويس.. وجواه مدرسة محمد فؤاد".

ورد فؤاد على سؤال بسمة وهبة قائلًا: عمر كمال أنجح منك في اليوتيوب؟ ليرد محمد فؤاد قائلًا: "عمر كمال أنجح مني بكتير طبعًا"، مستطردًا: "عمر كمال طلع من مدرستي.. وأنجح مني بكتير، ودائمًا أنصحه للأفضل".

بيبي

واستنكر محمد فؤاد، التصريحات التى قالها الفنان محمد هنيدى حول الغيرة التي وجدها من فؤاد عقب نجاح "هنيدي" بعد فيلم "إسماعيلية رايح جاى"، مستطردًا: "أنا كنت بكتب الإفيهات بإيدى عشان يضحك الناس.. أنا مش بغير من حد، ولا يوجد ما أغير منه.. واللي يغير من صحابه عنده نقص.. الموضوع كرهني في إسماعيلية رايح جاي لأنه خلق حالة من الكراهية ولقيت حروب نجوم، لمين اللي يتم الإنتاج ليه، وغيره.. مقدرش أهاجم هنيدي".

عمر كمال

وواصل قائلًا: "أنا أغير منك أنت يا هنيدى.. عيب اتقى الله ده أنت هتتسأل قدام ربنا على كل ده.. أنا كنت بصحيه من النوم عشان التصوير، وهنيدى عرف الالتزام لما أنا زعلت منه عشان يلتزم".

من جانبه حرص المطرب عمر كمال على الرد بعد تصريحات محمد فؤاد عنه واستشهد كمال ببوست "بوابة الوفد" الذي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث قال: "أنت اللى محترم ومتواضع.. مفيش حد أنجح منك يا أستاذ أنت وكل جيلك لو ليا أغاني جايبة ملايين على اليوتيوب.. أغانيك جوه قلوبنا محفورة حرف حرف".

بوست عمر كمال

وأضاف: "ولو أغانيك وأغاني كل جيلك كانت اتحطت على اليوتيوب من وقت ما نزلت فى الثمانينات كان زمانها جايبة مليارات مش ملايين، شكرًا على احترامك ليا وكلامك فى برنامج العرافة وأنك مهما حاولت توقعك فيا مرضتش تقول عليا كلمة وحشة وكبرتني".