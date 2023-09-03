مانشستر يونايتد يتعادل مع أرسنال في الشوط الاول من الدوري الإنجليزي

انتهت مجريات الشوط الاول من مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الإمارات، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مباريات الدوري الإنلجيزي الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

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ملخص الشوط الاول من مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة 27 من نصف المباراة الأول، بينما تمكن اللاعب مارتن اوديجارد من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 28.

يمتلك نادي أرسنال على مقاعد بدلاء لمواجهة مانشستر يونايتد كل من رايا وتومياسو وكوايور وجورجينيو وسميث روي ونيلسون وفييرا وتروسارد وجابرييل خيسوس، ويمكنه الاعتماد عليهم في الشوط الثاني لتحسين النتيجة.

على الجانب الاخر يمتلك مانشستر يونايتد على مقاعد البدلاء كل من بايندير وماجواير وهويلاند وريجيلون وجاناتشو وبيليستري وجور والنجم التونسي حنبعل، يمكنه الاعتماد عليهم لتعديل النتيجة لصالهم.