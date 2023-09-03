تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمباراة فيورنتينا في الدوري الإيطالي
أعلن فيليبو إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة فيورنتينا في المباراة المرتقية على سان سيرو ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإيطالي .
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تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمباراة فيورنتينا
في حراسة المرمي سومير،
في خط الدفاع :دارميان، دي فري، باستوني،
في خط الوسط :دومفريس، باريلا، كالهانجولو، مخيتريان، ديماركو
في خط الهجوم لاوتارو وماركوس تورام
دكة بدلاء إنتر ميلان
40 كاليجاريس، 77 أوديرو، 7 كوادرادو، 8 أرناوتوفيتش، 14 كلاسين، 16 فراتيسي، 21 أسلاني، 28 بافارد، 30 كارلوس أوجوستو، 31 بيسيك، 42 أجومي، 47 كاماتي، 49 سار.
موعد مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في الدوري الإيطالي
من المقرر ان تبدأ المباراة مساء اليوم إنتر ميلان و فيورنتينا مساء اليوم الأحد من 3 من شهر سبتمبر 2023، في تمام الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و7.30 مساء بتوفيت المملكة العربية السعودية ، و8.30 مساء بتوقيت الإمارات .
القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان و فيورنتينا
تذاع أحداث المباراة على الهواء مباشرة على قنوات أبو ظبي الرياضية 1 عبر البث الحى المشفر.