بمشاركة ميسي.. موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل بالدوري الأمريكي

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي إنتر ميامي، مع نظيره ناشفيل، فى المباراة التى تجمع الفريقين مساء غدًا الخميس بمنافسات دور المجموعات بالدوري الأمريكي.

موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل بالدوري الأمريكي

و تقام مباراة إنتر ميامي و ناشفيل، في تمام الساعة الثانية والنصف فجر غد الخميس بتوقيت القاهرة، على ملعب درايف بينك، ضمن منافسات دور المجموعات، من مباريات الدوري الأمريكي.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل بالدوري الأمريكي

وتذاع مباراة إنتر ميامي وناشفيل عبر (Apple TV)، الناقل الحصري لمباريات الدوري الأمريكي، بجانب قناة الكويت الرياضة عبر النايل سات.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي المركز الرابع عشر بترتيب جدول الدوري الأمريكي، برصيد 21 نقطة، فيما يأتي نظيره ناشفيل في المركز السابع برصيد 38 نقطة بجدول المسابقة.

وشارك ليونيل ميسي مع إنتر ميامي 9 مباريات فاز فيهم جميعهم، استطاع المساهمة في 14 مرة، حيث سجل 11 هدف وصنع 3 أخرين.