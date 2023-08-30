رسميًا .. إنتر ميلان يعلن التعاقد مع بافارد  قادمًا من بايرن ميونخ

كشف الحساب الرسمي لنادي إنتر ميلان الإيطالي مساء اليوم الاربعاء، عن تعاقده مع الفرنسى بنجامين بافارد قادمًا من صفوف بايرن ميونخ لتدعيم مركز الظهير الأيمن مع النيراتزوري خلال فترة الميركاتو الصيفي الجارية .

اقرأ أيضًا..

نشر حساب إنتر ميلان الإيطالي عبر حسابه الرسمي "تويتر" مساء اليوم الأربعاء عن التعاقد مع بنجامين بافارد خلال فترة الميركاتو الصيفي في تغريدة جاءت كالتالي :" الأمر حقيقي، بافارد هنا".

تعد صفقة بنجامين بافارد الصفقة الأخيره لفريق إنتر ميلان خلال الميركاتو الصيفي ، وأعد نادي إنتر ميلان ميركاتو مميز قبل الموسم الجديد.

وصل بنجامين بافارد مساء أمس الثلاثاء لاجراء الكشف الطبي لاتمام الخطوة امضاء التعاقد مع الفريق الإيطالي ، ولم يكشف حساب إنتر ميلان حتي الآن مدة التعاقد مع بافارد.

على الجانب الأخر ،يستعد إنتر ميلان لمواجهة فيورنتينا مساء الأحد المقبل في المباراة المرتقبة على سان سيرو ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ميلان و فيورنتينا بالدوري الإيطالي

تبدأ مباراة إنتر ميلان و فيورنتينا مساء الأحد القادم الموافق 3من شهر 9 المقبل 2023، في تمام الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و7.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8.30 مساء بتوقيت الإمارات العربية .

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان و فيورنتينا

تذاع المباراة التي تجمع بين إنتر ميلان و فيورنتينا مساء اليوم الأحد على قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة وتعد القناة الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط .