موعد انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي

يبدأ النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2024 في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة السعودية الرياض، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي

يعتبر النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، قمة لمستقبل المعادن، ومن المتوقع أن شهد مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها إحراز التقدم في أجندة القطاع المستقبلية، والتعامل مع مستجدات القضايا التي تم التركيز عليها في مناقشات النسخة الثانية من المؤتمر، وذلك حسبما وضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.

وتتطرق النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، إلى العديد من القضايا المتعلقة بقطاع التعدين في المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وجذب الاستثمارات للصناعات المعدنية في هذه المنطقة، ونشر التقنيات الرقمية الأكثر تقدمًا في القطاع، وتطبيق أفضل معايير الاستدامة.

ويناقش مؤتمر التعدين الدولي، متغيرات وتطورات الواقع العالمي اليوم وآثاره على إمدادات المعادن والطاقة في مستقبل وواقع التعدين في المنطقة والعالم، ومساهمة المشاريع التعدينية في تنمية المجتمعات؟