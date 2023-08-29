الأسهم الأوروبية : ترتفع عند الفتح وقطاع التعدين يتصدر المكاسب

صعدت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، عند الفتح وتصدرت أسهم شركات التعدين المكاسب مستفيدة من زيادة أسعار المعادن، فيما ارتفع سهم إن.إن جروب بعد إعلان الشركة النتائج نصف السنوية.

الأسهم الأوروبية

زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 0.6 %،وهو أعلى مستوى في أسبوعين.

وصعد المؤشر الفرعي لشركات التعدين فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 1.7%مع زيادة أسعار النحاس بفعل انخفاض الدولار والدعم من الصين، أكبر مستهلك للمعدن .

وقفز سهم إن.إن جروب فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 8.4 %بعدما قالت شركة التأمين الهولندية إن وضعها المالي تحسن في الشهور الستة الأولى من 2023.

وارتفع مؤشر العقارات فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 1.7 %في التعاملات المبكرة.

وصعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 1.3 %مع عودة المستثمرين في لندن بعد عطلة أمس الاثنين.

وارتفع سهم بونزل فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 3.5 %بعد رفع الشركة توقعاتها لأرباح التشغيل السنوية المعدلة،وزاد سهم تيليكوم إيطاليا 2.3% بعد موافقة ميلانو على مرسومين يتيحان لوزارة الاقتصاد الاستحواذ على حصة تصل إلى 20 % من شبكة الخطوط الأرضية بشركة الاتصالات.

الأسهم اليابانية : "نيكاي" يلامس أعلى مستوى في أسبوعين

الأسهم اليابانية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية، اليوم الثلاثاء، ليغلق عند أعلى مستوى في أسبوعين، مدعوماً بمكاسب في وول ستريت الليلة الماضية، لكن التوتر الذي يسبق بيانات اقتصادية أميركية مهمة هذا الأسبوع حد من المكاسب.

وصعد "نيكاي" فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 32389.12 نقطة في وقت مبكر من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 15 أغسطس، لكن المكاسب تبددت بحلول منتصف اليوم وأنهى المؤشر معاملاته مرتفعا 0.18% عند 32226.97 نقطة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 0.16%.

وارتفعت مؤشرات "وول ستريت" الثلاث 0.6% أو أكثر أمس. لكن أسبوعاً حافلاً بالبيانات، يصل إلى ذروته يوم الجمعة بإعلان بيانات الوظائف الأميركية، اكتسب أهمية إضافية بعدما ألمح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى إمكانية رفع الفائدة مجدداً.

وسجل سهم طوكيو إلكتريك باور فى أسواق الأسهم اليابانية أفضل أداء بفارق كبير عن بقية الأسهم وصعد بنسبة 5.31%.

وارتفع سهم شيسيدو لمستحضرات التجميل فى أسواق الأسهم اليابانية 2.18%، وزاد سهما جيه. فرونت وتاكاشيمايا لإدارة متاجر متعددة الأقسام 2.48 و2.15% على الترتيب.

وانخفض سهم تويوتا موتور فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.2%، وكان السهم قد تراجع 0.82% في وقت سابق من الجلسة بعدما أجبر خلل تقني شركة صناعة السيارات على وقف العمل في المصانع المحلية.