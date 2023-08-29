السعودية تتوسع فى استثمارات التعدين والطاقة بتركيا

بدأت المملكه العربية السعودية تنفيذ خطة توسع ضخمة فى مجال الطاقة والتعدين بتركيا. ووقعت المملكة ممثلة فى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف ودولة تركيا ممثلة فى ألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي مذكرة تفاهم فى هذا الشأن.

تشمل مذكرة التفاهم التعاون بشأن المعادن الحيوية اللازمة في مجالات مثل صناعة السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، والهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والألواح الشمسية على وجه الخصوص.

وصرح وزير الطاقه التركى بأن أنقرة تستهدف إقامة تعاون مهم وجاد مع المملكه، وهناك اهتمام كبير من دول الخليج العربي بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في تركيا، وتتمتع بلادنا بقدرة هائلة في هذا المجال، فهي تحتل المرتبة الـ12 على مستوى العالم والخامسة في أوروبا، ونريد زيادتها بقدر الإمكان».

ولفت بيرقدار إلى أنه «تم اتخاذ خطوات ثورية في مجال الطاقة في تركيا خلال 21 عاماً، ونجحت في جذب 100 مليار دولار من استثمارات الكهرباء».

وبحسب بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، بلغت قيمة الصادرات غير النفطية إلى تركيا نحو 13.5 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الواردات 2.9 مليار ريال، فضلاً عن تمويل تأمين ائتمان الصادرات بقيمة 26 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد السعودي.

كما يساهم صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل مشروع مشترك مع تركيا بقيمة 3.5 مليون ريال، بينما دخلت الاستثمارات التركية في 3 مشروعات بمدن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

وكانت شركة «ترنديول» التركية للتسوق الإلكتروني قد أعلنت انها تهدف الى ، تسريع جهودها لإطلاق عملياتها في دول الخليج وعرض المنتجات التركية في أسواقها جذب مزيداً من الاهتمام في دول الخليج بهدف الوصول إلى 4.5 مليون عميل بالمنطقة بحلول عام 2024.