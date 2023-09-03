تشكيل أرسنال لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن المدرب الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة مانشستر يونايتد، والتي تجمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مباريات الدوري الإنجليزي لنسخة الموسم الحالي 2023 - 2024.

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تشكيل أرسنال لمواجهة مانشستر يونايتد

ويقود النجم الإنجليزي ساكا تشكيل أرسنال لتلك المواجهة ويعاونة مارتينيلي في مركز الهجوم، في لقاء يحتاج الجانرز لتحقيق الانتصار فيه، ويعتمد في ذلك على كل من:

في حراسة المرمى: رامسديل.

في خط الدفاع: زينشينكو وغابرييل وويليام ساليبا وبن وايت.

في خط الوسط: كاي هافيرتز وديكلان رايس ومارتن أوديجارد.

في خط الهجوم: مارتينيلي ونيكيتاه وبوكايو ساكا.

يتواجد على مقاعد بدلاء أرسنال لمواجهة مانشستر يونايتد كل من رايا وتومياسو وكوايور وجورجينيو وسميث روي ونيلسون وفييرا وتروسارد وجابرييل خيسوس.

بينما جاء تشكيل مانشستر يونايتد مكون من:-

في حراس المرمى أندري أونانا، في خط الدفاع لينديلوف وديجو دالوت ومارتينيز ووان بيساكا ومارتينيز، في خط الوسط برونو فرنانديز وكريستيان إيريكسن وكاسيميرو، في خط الهجوم انطوني مارسيال وماركوس راشفورد وأنتوني.

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